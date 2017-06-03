南港誠正國中火警　緊急疏散40名師生

誠正國中發生火警，竄出陣陣濃煙。(林郁平翻攝)

起火點在活動中心的美術教室。(林郁平翻攝)

北市南港區誠正國中今(3)日上午11時許發生火警，起火點在活動中心一樓的美術教室，校方發現後第一時間啟動自衛消防編組，疏散40名師生。

消防局獲報後，出動18輛消防車、43名人員前往搶救，火勢在中午12點撲滅，所幸無人受傷，詳細起火原因將由火調科調查釐清。

(中時)