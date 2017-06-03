驚！郭安妮深入菲劫殺現場突遭警盤查 手機險沒收
菲律賓馬尼拉「雲頂世界」度假村2日凌晨驚傳槍手闖入釀37死悲劇，其中包括4名台灣人，為追蹤報導此疑似恐攻案件，中天主播郭安妮第一時間趕赴馬尼拉現場，未料抵達雲頂飯店，正在了解槍手如何潛入飯店路徑的拍攝過程時，突遭十多名菲國軍警包圍盤查，除了詢問身分，更要求刪除已拍攝畫面。
當下雖然情況緊張，郭安妮仍鎮定應對，沒想到團隊移至飯店外公共場域採訪時，再度遇到警方盤查，並希望記者離開飯店周邊區域，最後當地高階警官甚至親自出面訊問記者，直言採訪必須經過事先報備，還要求郭安妮對此行目的進行說明，所幸她以溫和態度冷靜面對警方詢問，在確保自身安全的狀況下，順利完成採訪任務。
另外，郭安妮提到此行最印象深刻的是，在緊張的盤查過程中，警方天外飛來一筆地問她膚色怎麼如此白皙，讓她頓時哭笑不得。而在未來預定兩天採訪行程中，中天特派採訪小組特派主播郭安妮與資深攝影陳建安將繼續在馬尼拉為您了解整起雲頂大劫殺真相以及四位罹難台人返家之路。
(中時電子報)
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