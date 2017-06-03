豪雨炸北台 詹惟中傘超扯斷成這樣

詹惟中昨雨傘被大雨沖壞。（圖／取自微博）

近來北台灣飽受鋒面與西南氣流影響，全台各處降下大雨，昨台北不少地區更是出現積水、淹水的現象。就連命理專家詹惟中外出都被大雨淋濕，他還在網上貼出雨傘的慘樣，不過他的雨傘不是開花，而是應聲從頭分離，讓不少網友看傻眼。

詹惟中昨在網上貼出一組照片，笑稱外頭大雨，雨傘也變成這樣的慘況，只見他的雨傘比起開花還慘，雨傘頭直接從上頭斷掉，網友大呼「太慘！」其實不只詹惟中，不少藝人昨天外出也都淋得一身濕，足以見這回大雨威力。

(中時電子報)