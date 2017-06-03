全台停電逾3萬戶 尚有5162戶待修復
受梅雨鋒面及西南氣流影響，豪大雨持續影響台灣，鋒面逐漸移至中台灣，至今（3日）下午3時止，豪大雨造成全台3萬383戶，已復電2萬5221戶，尚有5162戶待修復。
中央災害應變中心指出，停電戶主要位於南投縣、雲林縣、高雄市、新北市及彰化縣，已派員全力搶修。
台電表示，南投縣因信義鄉同富及東埔台21線87公里附近道路中斷，人車暫無法進入，因此已協請道路主管機關盡速搶通，並派員以人力方式進入災區。
雲林縣古坑鄉14甲縣31K+750處道路中斷，縣府養護單位處理中，預計今天傍晚可清除完成，剩餘2戶待道路清除後明日派員前往搶修復電。
新北市金山區及石門區共304戶因道路中斷，人車暫無法進入，已協請道路主管機關儘速搶通，並派員以人力方式進入災區。
台電指出，今晚間11時前預計可再復電2822戶，未能復電部分將於道路主管機關搶通使大型車輛機具可進入後立即派員搶修，預計道路搶通後1日內可復電。
(中時)
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