伍茲意識不清駕駛恐挨罰 潘政琮惜英雄
前球王伍茲日前駕車遭逮，雖未被測出酒駕，但可能因意識不清駕駛挨罰，據美國刑事審判 專家預測，他可能會收到一張250美元(約台幣7527元)罰單。
此外，伍茲駕駛的座車有碰撞損壞，也要對損毀的公共設施賠償。他2009因前妻艾琳發生爭吵，於自家門口駕車撞樹，後被鄰居報警被罰164美元(約台幣4938元)。
儘管伍茲這次可能收到兩張罰單，比酒駕刑責輕很多，難免形象受損。但包括前球王澳洲名將戴伊在內等多位美巡名將，對伍茲近年因傷服用藥物治療處境，公開表態期盼大家能支持這位高球巨星，走出人生最低潮。
我國美巡好手潘政琮，今(3日)也在臉書感性與不捨留言：「犯錯、受挫與遭遇困難，是人生的一部分。只要是人，就算他有再大的名氣與成就，都會在某個時間點需要別人的幫忙，老虎伍茲也不例外。我相信很多球迷跟我一樣，是看著老虎長大，是老虎的偉大成就與成就，造就現代的職業高爾夫，我們要感謝他的貢獻，並且在他有困難、需要幫忙的時候支持他。」
(中時電子報)
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