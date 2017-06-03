一例一休政策 議員要柯文哲向中央呼籲修法
國民黨議員王鴻薇今天於市政總質詢時出示《周刊王》民調，指台北市長柯文哲民調吊車尾，反而南投縣長林明溱與台南市長賴清德並列第五，究其原因，應是林明溱在一例一休議題上態度堅定反對，對人民有同理心。王鴻薇進一步要求，一例一休的宣導期只到6月底，7月要正式開罰，希望柯文哲在議場上向中央呼籲應該修法。
但柯文哲無奈表示，「我們終究是法治國家」，如果讓縣市首長站在這裡講不尊重中央法律，「這會亂掉」，但可以執法輕一點。北市勞動局長賴香伶則說，輔導期不會結束，會繼續輔導，除非違法狀況明顯且拒不改善。
市議員闕枚莎也進一步問，一例一休法令讓市民受到傷害、苦不堪言，柯文哲要跟中央站在一起還是跟市民站在一起？柯文哲僅嘆了口氣。
闕進一步展示立牌，列出各局處面對一例一休政策的難處及市民對應的衝擊，要柯謹記在心。柯文哲回應，他有勸民進黨立院黨團總召柯建銘，要不要在臨時會處理一下，對方說有在考慮。
接著，闕枚莎具體提出建議，要求柯文哲在未取得社會共識前，不可針對違反一例一休開罰，要繼續宣導；另外，也要要求中央修法，若中央不同意，則台北市自行訂定一例一休自治條例。
柯文哲表示，如果中央有修法的打算，利用臨時會時列進去處理，把窒礙難行的地方修一修，這也不算轉彎，就是修正一下，該修就修。
最後，闕枚莎拿出寫有「一例一休百業待漲」、「企業出走人民痛苦」、橫批「不食人間煙火」的對聯，要柯文哲拿去給行政院長林全。柯收下後說，市府會注意，適時調整政策執行。
(中時)
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