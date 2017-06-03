陽岱鋼二軍扛四棒 敲出二壘安

陽岱鋼今繼續在二軍實戰調整，扛下球隊第四棒敲出二壘安打。(圖/截自巨人官方推特)

讀賣巨人旅日好手陽岱鋼，今在二軍繼續進行復健賽，面對羅德二軍，陽岱鋼扛下球隊第四棒，鎮守中外野，歷經本季至今在二軍調整8打數無安打的窘境，陽岱鋼今終於在最後一個打席敲出二壘安打，逐漸找回手感。

陽岱鋼包含開季時在二軍的兩出賽，以及日前兩場2軍復健賽，累積8個打數沒有安打，今面對羅德二軍，前3打數陽岱鋼同樣沒有敲安，還被三振了一次。

直到第8局，陽岱鋼順利敲出一支右外野方向的二壘安打，隨後再靠隊友安打，跑回1分，守備方面也照樣令人安心。

明天巨人二軍，將在佐倉迎戰羅德，巨人隊終身名譽監督長嶋茂雄也將蒞臨開球，順便觀察陽岱鋼狀況，如果沒問題，陽岱鋼最快將在6日升上一軍，期望能盡快幫助巨人一軍，突破近期低潮。

(中時電子報)