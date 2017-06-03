MLB》柯蕭K出新猷 菜鳥致勝轟救道奇
道奇今迎戰國聯中區龍頭釀酒人，賽揚左投柯蕭(Clayton Kershaw)主投7局只失1分，但釀酒人先發奈爾生(Jimmy Nelson)表現意外出色，8局無失分。道奇9局上扳成1比1平手，延長12局上才靠21歲菜鳥貝林傑(Cody Bellinger)致勝轟，以2比1險勝。
兩隊今演出精彩投手戰，前6局還是0比0平手，柯蕭7局下挨桑塔納(Domingo Santana)陽春彈，差點吞敗。柯蕭今送出生涯2000K，7局狂飆14次三振，只被敲2安，失1分。奈爾生(Jimmy Nelson)8局無失分，被打5安，送出高達11K，最終無關勝敗，自責分率降到3.36。
道奇11局下提前推出終結者簡森(Kenley Jansen)，他後援兩局無失分，狂飆4K。因貝林傑12局陽春彈、第12發全壘打，簡森拿下第3勝(0敗)，另有1中繼、8救援，自責分率只有1.23。
(中時電子報)
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