救李明哲被批不及前瞻宣傳 府：救李沒有低調跟高調差別
學者吳叡人今呼籲總統蔡英文，對李明哲案，蔡英文總統應該如宣傳前瞻基礎建設一樣，積極向國際社會發言。總統府發言人林鶴明表示，營救李明哲，沒有低調跟高調差別。
中研院台灣研究所副研究員吳叡人今在台灣教授協會舉辦「台灣戰略軸線翻轉與行動：WHA和李明哲案敲擊的醒鐘」記者會中指出，近年來小英政府應該改變「去國家化」的作為，積極展現主權作為。例如，李明哲案應該公開以主權國家身份發言。當對方不會理你時，應該積極地向全世界宣示，讓國際社會更加保護李明哲，而不是透過陸委會來跟對岸溝通。
吳叡人表示，民選台灣總統的發言具有很高的正當性，但迄今針對李明哲案，蔡英文只發表過一、二次很低調的發言；小英應該如宣傳前瞻基礎建設一樣，積極向國際社會發言。
對於台教會批評蔡英文，營救李明哲的力道不及前瞻計畫的宣傳。林鶴明表示，李明哲案，沒有低調跟高調差別，李明哲是我們國民，政府的責任就是在維護國家尊嚴的前提下，最優先的把李明哲營救工作完成，也要確保他的人身安全，目前是希望李能早日平安回來，政府的營救工作從開始到實際營救情形，過程也持續跟家屬保持聯繫，也希望讓家屬了解相關情況。
(中時)
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