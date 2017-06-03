竹市當代藝術展開幕 拍賣所得捐自閉兒
新竹市美術館今年度第2檔展覽，即日起在1、2樓展廳展出《美的演藝—時尚‧跨界‧當代藝術展》，邀請多位跨界藝術家，透過繪畫、雕塑、裝置、舞蹈、服裝、新媒體互動等媒材，呈現對美的巧思，其中美的聯想系列，也將進行慈善拍賣，所得捐贈新竹市自閉症協進會。
沃沃美學藝術總監、也是展覽的策展人張馨之表示，當代美的感受已不再侷限於繪畫，而是從服裝、飾品舉手投足皆是，6月鳳凰花開季節，許多學生將離開學校成為社會新鮮人，如能有開放的新思維及對美學的素養，面對求新求變的環境，更能快速融入當中，盼學子能藉此開拓新視野。
文化局表示，《美的演繹─時尚‧跨界‧當代藝術展》即日起至8月27日止，在近150坪的展間舉辦，分為美的思辨、美的聯想、美的感官等3個展區，動手體驗認識美感其中元素，藉由各領域人士以及不同媒材創作，思考不一樣的美。
《美的聯想》邀請多位跨足商界、醫界、媒體等領域翹楚參與「跨界名人聯合慈善創作計畫」，在20x20公分畫布上，自由運用各種手法詮釋美的觀點，所有作品將在展覽期間慈善拍賣，所得捐贈財團法人新竹市自閉症協進會，協助自閉症兒童美學教育學習。
另配合展覽主題，6月10日、7月2日、7月29日、8月20日下午2時至4時，分別舉辦舞蹈體驗 、親子創作體驗、創作分享座談、作品公益拍賣等活動。
(中時)
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