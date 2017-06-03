爆與小25歲邱澤「母子戀」 陳美鳳回應：委屈他了

陳美鳳爆與邱澤鬧「母子戀」，她表示此事對她加分太多，委屈邱澤了。(中時資料照片)

今年60歲、被封為「最美歐巴桑」的藝人陳美鳳，昨為王瞳、艾成新店開幕活動站台，被問到最近是否有新戀情？她竟說：「有喜歡的人」，男方是小她25歲的邱澤，這讓外界驚訝的消息，讓邱澤經紀人大呼很扯，陳美鳳今天也給出了回應，表示「委屈他了」。

昨陳美鳳自爆有喜歡的人，竟是萬人迷邱澤，她大讚男神長得帥，而且說起台語兼具流暢與時尚，讓她大冒粉紅泡泡，原來兩人因好友藍心湄無意間介紹而認識，之後一夥人聚會，只要知道邱澤要來，藍心湄總愛虧她：「等一下妳的小鮮肉要來囉。

據《蘋果日報》報導，邱澤經紀人回應此事，竟直言很扯，還說「沒新聞點找點」，陳美鳳稍早也回應了與邱澤的緋聞，說：「委屈他了！這對我加分也太多了吧！」，她解釋是因為自己配合度高，才順著藍心湄起鬨，「希望邱仔的粉絲不要怪我，我就跟粉絲一樣愛他而已」，至於未來兩人是否有機會談戀愛？陳美鳳尖叫表示：「不行啦！我幾歲他幾歲！」，也誇讚邱澤是個很有禮貌、家教好又貼心的男生，直呼：「誰看了不會煞到他」。

(中時電子報)