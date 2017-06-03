豪雨造成自來水原水濁度飆高 彰縣府呼籲儲水

豪雨造成各溪流黃濁滾滾，影響自來水原水濁度飆升，彰化縣靠台中、雲林支應自來水，短期恐面臨缺水，縣府和自來水公司都呼籲先行儲水。（吳敏菁攝）

梅雨鋒面帶來大豪雨，溪水暴漲、不少地方都淹水，但持續性強降雨，卻導致原水濁度飆高，進而影響台中及林內支援彰化縣供水，彰化縣政府呼籲先行儲水備用。

這波豪大雨在彰化縣沒有造成嚴重災情，雖然雨量豐沛，但彰化縣沒有自主自來水的水源，靠台中、雲林林內支應，自來水的原水受濁度飆升影響，影響供應，彰化縣卻可能短期缺水。

自來水公司第11管理處今天上午已發布呼籲儲水的通知，彰化縣政府表示，持續與台灣自來水公司保持密切聯繫並高度警戒，即時提供最新供水狀況，豪雨期間用戶如有供水相關問題，請撥打台灣自來水公司第十一區管理處客服免費服務專線1910洽詢。

(中時)