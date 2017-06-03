違規後再出招 陳水扁申請出席高醫音樂

高醫大聲樂社邀前總統陳水扁參加音樂會。（取自聲音社臉書）

高雄醫學大學聲樂社6月6日將舉行夏季公演《說說故事》音樂會，其中將演出4首前總統陳水扁在獄中作詞的歌曲，並邀請阿扁到場聆賞。扁子陳致中證實收到邀請函，已向中監提出申請。

阿扁醫療小組副召集人、主治醫師陳順勝向《民報》證實，已向中監提出申請，「高醫音樂會是為阿扁總統而唱，阿扁總統會去！」

不過記者訪問陳順勝，不論中監核准與否，阿扁總統都會出席音樂會嗎？陳順勝說「要問阿扁總統才知道」。

為何學生社團會與阿扁有所牽連？聲樂社學生接到記者電話時先是愣了一下，接著說「這要問老師欸，我也不清楚」旋即掛上電話。而校方不願回應此事。

高醫大聲樂社夏季公演《說說故事》6日晚間7時30分登場，節目簡介提到這是以「愛」出發、以「故事」為主軸，述說這塊土地上你我發生的種種，特別使用台語、客語、原住民語、英語、西班牙語等多種語言唱出動人樂章。

其中，最引發關注的是，將演出4首陳水扁在獄中作詞的歌曲，包括「阿母的目屎」、「情批的花香」、「等待天亮的花叢」、「台灣是咱的」等4首。

據悉，會演奏「阿扁之歌」是因社團邀請台灣本土歌謠創作者王明哲演出，而這4首歌就是由王明哲譜的曲，此次精選敘說「故事」，全新改編成合唱歌曲，首度全台公演。

(中時)