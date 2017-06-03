海裕芬轉戰戲劇表現亮眼 對已婚男星唇形著迷

海裕芬挑戰演出大齡未婚角色。（圖片提供：CHOCO TV）

海裕芬與郭彥甫多次在戲劇上合作。（圖片提供：CHOCO TV）

海裕芬從主持界轉戰戲劇後表現亮眼，最近她在CHOCO TV自製劇《咕咾小姐》再次挑戰大齡未婚的角色，不只與郭彥甫配對，與應采靈飾演愛女心切的媽媽一角有多場爭執戲。

海裕芬及郭彥甫多次在戲劇上合作，再度合作默契依舊，從排練到正式開拍總是能迅速投入角色情境中；而《咕咾小姐》是郭彥甫今年首部參與的戲劇演出，當初會接下該劇演出，坦言是題材吸引了他，浪漫的他更難得對老婆溫情喊話「如果沒有你，我可能也會成為大齡剩男！」，讓在旁的海裕芬大喊：「這就叫做一人也能閃？是要讓人羨慕死嗎！」

有趣的事，日前在拍片現場，海裕芬還大誇郭彥甫的唇型相當迷人，讓郭彥甫不自覺抿一下嘴唇說：「總是瞬間讓人覺得動心」。

(時報周刊)