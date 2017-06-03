注意！鋒面入夜北移 中北部嚴防強降雨再臨

氣象局提醒，鋒面有北移趨勢，仍可能造成強降雨。（本報資料照片／杜宜諳攝）

氣象局持續發布豪雨、大雨特報。（圖片來源：氣象局）

（17：18更新）注意！雖然今日北部雨勢趨緩，但氣象局觀測到鋒面將再度北移，提醒中部、北部的民眾入夜後須留意豪雨侵襲。氣象局下午4時最新一報，已將雙北、桃園市、新竹縣等北部地區列入大豪雨範圍。

中央氣象局資料顯示，由於鋒面在中南部上空，全台天氣持續不穩定。昨晚到今日，尤以中部及南部山區降雨特別明顯。雲林、南投多處時雨量飆破50毫米，最大時雨量出現在清晨2、3時的雲林古坑（華山）132毫米。

雖然今日北部地區雨勢稍緩，但下午鋒面有北移趨勢，仍可能有對流移入，造成局部較大降雨。氣象局指出，南部系統比預期強，鋒面沒持續往南，反而往北移動。

氣象局估計，入夜後鋒面將逐漸北移，中部、北部民眾須特別注意，嚴防豪雨來襲。

氣象局也持續發布豪雨、大雨特報，今（3）日雲林地區、南投山區、嘉義山區、高雄山區及屏東山區有局部大豪雨或超大豪雨發生的機率，嘉義地區、苗栗山區、台中山區及花蓮以南山區易有局部豪雨或大豪雨，其他各地及澎湖、金門亦有局部大雨或豪雨。提民眾特別注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

(中時電子報)