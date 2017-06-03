諧星提川普血斷頭被封殺 開記者會痛訴遭霸凌

格莉芬在記者會上稱自己遭霸凌。(圖/美聯社)

格莉芬在律師陪同下開記者會，她聲淚俱下痛訴川普霸凌。(圖/美聯社)

美國女諧星格莉芬日前在推特上傳她在手提著川普血淋淋的假斷頭的影片，這讓她被網友以及川普一家罵翻了，大部分人認為她此舉跟恐怖份子斬首影片的影響一樣駭人，她的演藝事業也因此受到牽連，不僅被電視台CNN開除，其他的活動也紛紛被取消。她也在昨日召開記者會，哭訴自己是想諷刺川普日前的歧視言語，更指責川普一家仗勢欺人，害她斷送演藝生涯。

據《USA Today》報導，格莉芬(Kathy Griffin)周五在律師的陪同下召開記者會，會上她向大眾解釋這次發布這段影片的原因，她是想諷刺川普在選前的性別歧視言論。川普曾在選前辯論時曾酸女主持人凱莉（Megyn Kelly）「身上在流血」，暗指她正值生理期。

格莉芬也在會上聲淚俱下：「我想我以後沒有工作機會，川普毀了我的人生。美國這麼偉大，現在發生的事卻前所未有。總統、第一夫人還有他們的子女都想打壓我」，但她表示自己不會害怕川普的仗勢欺人，還說川普都欺善怕惡。格莉芬的律師也在會上表示，川普一家霸凌格里芬，還要川普為格莉芬被開除負責，又說外界這樣攻擊格莉芬，是因為她是一個女子，白人男子這樣做肯定不會引起這樣軒然大波。

女諧星格莉芬手提著川普的假斷頭被罵翻。(圖/Twitter)

格莉芬在這次放上影片的推文上寫道：「血從他的眼睛流出來，從他每個地方流出」，儘管她在發了這則推文後，遭到網友的炮轟，直指她是恐怖份子，也讓她迅速在推特上放上了道歉影片，稱自己跨過線了，感到非常抱歉。但此舉然讓不少人無法接受，甚至牽連了她的演藝事業，和她合作長達十年的CNN終止了和她的合約，她即將在美國國內展開的巡演，也一場一場被取消，廣告代言也被撤換。

「被斬首」的當事人川普和第一夫人梅蘭妮亞也紛紛在推特上指責格莉芬此舉「有病」，更說格莉芬的血腥照片嚇壞了他們11歲的兒子巴倫。格莉芬律師對此表示，格莉芬無意傷害包括巴倫在內的任何人，但認為家長有義務管控兒童所接觸的資訊。

格莉芬的記者會也在網路上引發熱議，不少人認為這場記者會反而讓格莉芬看起來更糟，讓她看起來像是在「裝弱勢」，還將通通推給川普，自己都沒有反省，更有人表示，格莉芬根本是自己毀了自己的演藝人生，自作孽不可活。

(中時電子報)