中國人行：調節好貨幣閘門 維護流動性穩定

香港信報報導，中國人民銀行副行長陳雨露表示，人行將堅持穩中求進的總基調，支持好貨幣穩健中性，調節好貨幣閘門，維護流動性的基本穩定。同時，將做好供給側結構性改革和總需求管理，為結構性改革營造適度中性的貨幣環境。

他指出，人行將全力引導金融機構回歸為實體經濟服務的本源，加大金融對先進製造業和經濟社會發展薄弱環節的支持力度，穩步開展市場化、法制化的債轉股，促進直接融資發展，縮短融資鏈條，降低融資成本，積極助力結構性改革。

另外，他亦希望實體企業糾正偏離主業、盲目涉足金融的傾向，提高核心競爭力，加強對金融的吸引力和承載力。

陳雨露表示，下一步人行將以市場化、法制化為方向，統籌加強金融基礎設施的建設與管理，制定實施統一的准入、營運和管理的法規體系，更好的為市場主體提供高效的服務，支持貨幣政策順暢的傳導，保證國家金融安全，促進金融體系的穩定健康發展。

(工商)