台南出版《重雲》詩集 紀念林佛兒
被譽為「台灣推理小說第一人」的林佛兒，11年前與台南市政府聯手發行全台第一本官辦文學雜誌《鹽分地帶文學》雙月刊，帶給台灣文學界重要貢獻，在出版69期後，不幸4月病逝，台南市政府高規格紀念，為他出版《重雲》詩集，台南市長賴清德頒給卓越市民獎。
76歲的林佛兒出身佳里興，少年到台北謀生，27歲創立出版社，身兼出版人與作家，他對台灣文學最重要的貢獻，就屬2005年與政府一起創辦全台第一本官辦文學雜誌《鹽分地帶文學》雙月刊，成為全台文學家的筆耕園地。
《鹽分地帶文學》出版至第69期，擔任總編輯的林佛兒4月病逝，台南市政府收集他一甲子所創作的詩，3日為他發表《重雲》詩集，並在他當初主張設立的葉石濤紀念館舉辦新書發表會。
林佛兒遺孀李若鶯表示，丈夫很勇敢面對各種挑戰，喜歡掌握自己命運，之前發願旅遊世界百大遺址，在80歲時出版一本有關世界遺址的攝影與詩文集，惜未成願，最後只走了80處地方，在76歲結束人生。
台南市文化局長葉澤山誇讚林佛兒沒有文人相輕的習性，在辦雜誌時找老作家，發掘新作家，一生廣納文學派系，值得文學界敬重。
賴清德3日頒發卓越市民獎給林佛兒，由李若鶯代領，提到印象最深的時候就是維冠大樓倒塌時，經常看到他進出倒塌現場，用攝影鏡頭紀錄下災區的身影，表揚他「永遠是鹽分地帶星空閃亮的一顆星」、「恭喜他一生精彩」。
(中時)
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