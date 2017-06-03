直升機熱氣球執行署聯合拍賣又來了

法務部行政執行署暨所屬各分署，將在6月6日舉辦今年度第6次聯合拍賣，這次的拍賣物件，以重啟拍賣的直升機、熱氣球較為特殊，各分署還有國外知名品牌的太陽眼鏡、珊瑚飾品、真皮蟒蛇包、鴕鳥包及雙B名車和優質地段的不動產，民眾別錯過搶好康的機會。

執行署指出，6月6日的聯合拍賣日，除了台北分署重啟拍賣的直升機、花蓮分署的熱氣球外，全國各分署還有各式各樣拍賣物品供民眾競標，包括知名品牌太陽眼鏡、珊瑚飾品、真皮蟒蛇包、鴕鳥包、KINGSTON 8GB-CLASS4 記憶卡等，還有多媒體液晶顯示器、電茶壺、藝術燈、封口機、玉飾、高級女裝、古董照相機、婚紗、茶葉、洗衣機、珊瑚手鐲、翡翠手鐲、Canon 單眼相機、BMW和賓士汽車等。

另外，各分署還當日也會拍賣多筆所轄地區優質地段不動產，不論民眾是想成為有殼一族，或想找店面，或想找優質地段土地，都可透過執行署官網查詢拍賣公告，尋找理想中的物件。

(中時)