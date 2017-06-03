孫淑媚開車技術不佳 嚇壞林健寰
台視8點檔《牡丹花開》收視表現亮眼，演員李㼈、孫淑媚、霍正奇、林健寰等人日前參加台視《台灣名人堂》錄影，訪談中林健寰透露，劇情所需常常坐著孫淑媚開的車拍戲，後來才知道孫淑媚開車技術很差，聽聞之後嚇得他不太敢再搭孫淑媚開的車。
孫淑媚首次擔任8點檔女主角的演出，劇情所需她得載著林健寰，看似開車技術很好的她，竟自爆自己的開車技術不佳：「弟弟總取笑我開車出去是交通黑暗期，一連考了三次筆試、三次路考才拿到駕照，路考通過那天，我還請所有監理所的人喝飲料！」
林健寰聽到孫淑媚考駕照的過程，嚇得他說：「本來還擔心她踩不踩得到煞車，現在才覺得應該要擔心自己的生命安危才對。」孫淑媚在錄影時表示，自己一直以來都是走溫順苦情的角色，但其實她最想演的就是叛逆角色，或是打仔或殺手，此話一出，立刻被其他人吐槽：「打仔！妳先冷靜一下，不小心就飛走了！」
更多精彩的訪談內容請鎖定明（6／4）天上午10點台視《台灣名人堂》。
(時報周刊)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。