孫淑媚開車技術不佳 嚇壞林健寰

《牡丹花開》演員（左起）李㼈、孫淑媚、霍正奇、林健寰。（圖片提供：台視）

台視8點檔《牡丹花開》收視表現亮眼，演員李㼈、孫淑媚、霍正奇、林健寰等人日前參加台視《台灣名人堂》錄影，訪談中林健寰透露，劇情所需常常坐著孫淑媚開的車拍戲，後來才知道孫淑媚開車技術很差，聽聞之後嚇得他不太敢再搭孫淑媚開的車。

孫淑媚首次擔任8點檔女主角的演出，劇情所需她得載著林健寰，看似開車技術很好的她，竟自爆自己的開車技術不佳：「弟弟總取笑我開車出去是交通黑暗期，一連考了三次筆試、三次路考才拿到駕照，路考通過那天，我還請所有監理所的人喝飲料！」

林健寰聽到孫淑媚考駕照的過程，嚇得他說：「本來還擔心她踩不踩得到煞車，現在才覺得應該要擔心自己的生命安危才對。」孫淑媚在錄影時表示，自己一直以來都是走溫順苦情的角色，但其實她最想演的就是叛逆角色，或是打仔或殺手，此話一出，立刻被其他人吐槽：「打仔！妳先冷靜一下，不小心就飛走了！」

更多精彩的訪談內容請鎖定明（6／4）天上午10點台視《台灣名人堂》。

(時報周刊)