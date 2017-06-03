新竹縣五峰鄉122縣道49公里 暫時封路

因豪雨不斷，新竹縣五峰鄉122縣道49公里邊坡落石持續崩落，縣府與鄉公所3日決定暫時封路。（陳育賢翻攝）

因豪雨不斷，新竹縣五峰鄉122縣道49公里邊坡落石持續崩落，為保障用路人安全，縣府與鄉公所3日決定暫時封路，並請用路人改以竹67線替代通行，搶修人員與機具昨天已至現場待命，待雨勢歇止，立即進行搶通作業。

(中時)