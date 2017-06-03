原民凱道抗議百日遭驅逐 府：尊重警方處置
原住民爭取傳統領域土地抗爭行動在凱道紮營昨天剛滿百日，即在暴雨中遭警方驅逐、淨空。對於此事府方事前是否知悉？總統府發言人林鶴明表示，「我們重視不同意見表達，警方對於現場情形的安全考量所做的處置，我們表示尊重。」
原民會公布傳統領域劃設辦法排除「私有地」，歌手巴奈、那布與紀錄片導演馬躍等人2月23日在凱道旁開始紮營抗議，6月2日剛好滿一百天，唯一剩下一個車道及人行道的抗議區，昨天卻在暴雨中意外遭到拆除與驅逐。
林鶴明指出，原住民族傳統領域土地議題，政府了解對原住民族深具意義，也非常重視。事實上過去一段時間，政府官員也都前往現場關心與了解大家的想法。
他說，蔡總統上任後，跨出重要的一步，原住民族傳統領域土地的劃設辦法已經讓原住民族可以開始對於部落傳統領域土地的保障行使權益。目前了解，已有約130多個部落提出傳統領域土地劃設的申請，相信在行政院與原民會的協助下，原住民族傳統領域土地的保障將會逐步落實。
林鶴明說，據他們了解，對於原住民族傳統領域土地，各種意見都有，應該持續透過總統府召開的原轉會，作為最重要的對話機制。總統強調，3月20日原轉會討論原住民族傳統領域土地劃設辦法時，有做過六點結論。六個結論是所有原轉會委員的高度共識。行政單位應該根據此六點，在實際劃設時，傾聽部落的意見，必要時做滾動式的修改與調整。總統代表國家向原住民族道歉時所宣示的誠意和決心，從來沒有改變。
(中時)
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