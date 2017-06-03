雲林斗南2萬隻雞淹死 飼主欲哭無淚

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2萬小雞全被淹死，雞場橫屍遍地。(許素惠攝)

小雞全淹死。(許素惠攝)

雲林斗南將軍崙一處養雞場2萬隻三周齡小雞，由於飼主來不及撤離，全數淹死，陳姓飼主欲哭無淚。雲林縣長李進勇下午前往勘災，表示會為此次雨災損力爭協助。

雞場橫屍遍地，雞屍幾乎被泥漿淹沒，只微微露出腳，飼主無語問天。

(中時)