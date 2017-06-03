竹縣藝進校園活動開鑼 學童樂翻天
新竹縣2017藝進校園巡迴活動「童樂會」，3日在竹東鎮竹中國小登場，首場由大開劇團演出「花木蘭」，全劇藉由趣味、即興和學童互動，讓處於都市邊陲、藝文活動相對匱乏的竹中國小全場400多位學生樂翻天。
文化局長張宜真表示，昨天的藝進校園巡迴活動「童樂會」展開後，即日起到9月間還將「藝進」全縣5所偏鄉學校，希望透過生活化故事劇場，讓孩子和演員一起「玩即興、尬演技、說故事」，體驗戲劇教學的創意，滋養藝術心靈。
張宜真說，文化即生活，縣府文化局不但於場館策畫各類藝文展演活動，也不定時邀請團隊進入校園、社區演出，以更親民方式建立在地居民對藝文活動的連結，享受優質、多元、自在的文化生活，讓好的表演藝術在新竹遍地開花，幫助城鄉藝術資源均衡分配。
今年的藝進校園系列分別於6月及9月安排6場演出，合作學校計有竹中國小、東光國小、碧潭國小、新湖國小、新埔國小及花園國小。
大開劇團行政總監鄭芮蕎表示，此次為新竹縣學子帶來的《大開童樂會—花木蘭》戲劇，是改編「花木蘭」的中國民間故事，除保留其代父從軍的英勇事蹟外，另外還加入有趣的現代劇場元素，闡述花木蘭的愛與勇氣之外，也傳達性別平等的理念。
此外，精心設計的創造性戲劇活動，也讓現場的學生有機會上台，成為劇情的一部分，主動參與故事，創造自己獨特的表演語彙，展現最有活力、魅力的一面。活動詳情可至官網查詢。
(中時)
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