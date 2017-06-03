豪雨襲台 尚有2千多戶停電 台電搶修中

豪雨襲台，全台累積曾停電家戶超過3萬戶，截至今日下午4點，已有2萬9千多戶復電，尚有約2,668戶停電中，主要包括南投縣1千4百多戶、高雄市4百多戶、雲林縣3百多戶、新北市3百多戶，台電正全力搶修中。

台電表示，本次停電災情主要是因為豪雨造成山區道路崩塌中斷、樹木傾倒致使電桿折斷或壓斷電線，以及社區大樓地下室淹水導致配電設備損毀。已緊急調派400餘人、出動各型車輛192輛、發電機及抽水機等機具43台。

台電指出，目前新北市金山區、石門區、南投縣信義鄉及雲林縣古坑鄉等部分山區道路中斷，影響車輛機具進入災區搶修，台電已派員以徒步方式進入災區，研擬架設臨時供電線路，希望能夠加速用戶復電。

依據氣象局預報，至下周二前全台持續受到鋒面南移及西南氣流影響，各地降雨仍可能達豪雨或大豪雨等級，台電提醒，民眾若遇停電，可透過網路通報或查詢停電情形。

(工商)