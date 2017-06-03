兩岸旗袍文化交流揚州會

來自台北、上海與揚州的旗袍協會主要領導成員，合照於瘦西湖。（中華旗袍文化企業交流協會 提供）

兩岸三城的美麗旗袍成員大合照、相見歡。（中華旗袍文化企業交流協會 提供）

上海旗袍文化聯誼會會長劉佩珠（左一起）、揚州旗袍會會長沈茜文、中華旗袍文化企業交流協會理事長袁念華、中華旗袍文化企業交流協會執行長石淑平。（中華旗袍文化企業交流協會 提供）

揚州旗袍會會長沈茜文（左）、臺灣的中華旗袍文化企業交流協會執行長石淑平（中）、上海中外文化藝術交流協會旗袍文化聯誼會會長劉佩珠（右）。（中華旗袍文化企業交流協會 提供）

來自臺灣的中華旗袍文化企業交流協會，在聯歡晚會上演出。（中華旗袍文化企業交流協會 提供）

2017首屆兩岸非遺文創論壇，日前在揚州舉行，台灣及上海兩岸旗袍文化交流協會的美麗旗袍大使，在揚州瘦西湖留下最美的風景。

此次兩岸文化交流活動包括首屆兩地文創論壇和兩岸非遺作品創意大賽兩大主軸。論壇中政府各部門領導和兩岸嘉賓，針對如何傳承發展中國非遺文化，和推動兩岸三地文創交流及促進文創產業方面，分別做了交流發言和商討。

來自台灣，曾替蔣夫人訂製過繍花旗袍的中華旗袍文化企業交流協會理事長袁念華，及該會執行長石淑平，受揚州旗袍協會會長沈茜文的邀請，率領協會來自台灣的美麗旗袍大使，和上海旗袍文化聯誼會會長劉佩珠率領的上海旗袍大使，一行30人，穿著典雅端莊的旗袍，優雅風采，在當年乾隆皇帝下揚州的瘦西湖釣魚台，五亭橋畔參訪留影，引發遊客讚賞不已，也為首屆非遺文創活動，留下最美的風景。

(中時電子報)