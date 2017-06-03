「映像澎湖南方四島」攝影展 馬公機場登場

為配合2017年世界海洋日，海洋國家公園管理處今年特別與交通部民用航空局馬公航空站及澎湖縣政府農漁局共同辦理「映像澎湖南方四島」攝影展及新書發表會。攝影展規劃6月4日至8月20日於澎湖馬公機場展出；新書發表會則預訂6月4日上午10時至12時於澎湖海洋地質公園中心辦理，參加新書發表會的來賓可獲得精美紀念品，歡迎對澎湖南方四島國家公園有興趣的朋友踴躍參與！

澎湖南方四島國家公園是我國第9座國家公園，也是繼東沙環礁國家公園之後的第2座海洋型國家公園，區域範圍內有保有壯麗雄偉的玄武岩地質景觀、豐富的珊瑚礁生態資源、臺灣特有種的動植物生態、傳統的閩式建築風格，型塑多元且豐富的生態與人文景觀，有其獨特的保存與推廣價值。

為讓更多民眾認識這座美麗的國家公園，海管處於105年與臺灣知名的攝影師許釗滂合作出版「映像澎湖南方四島」攝影集，並規劃於6月4日世界海洋日前夕於澎湖辦理「映像澎湖南方四島」攝影展及新書發表會，邀請攝影師進行拍攝心得分享，期望帶領讀者跟著精彩美麗照片，一起探索遊歷澎湖南方四島蘊藏於海天之際的多樣風貌與人文風情。

「映像澎湖南方四島」攝影展自6月4日至8月20日於澎湖馬公機場1樓展出，新書發表會則訂於6月4日上午10時至12時於澎湖海洋地質公園中心辦理，完全免費入場，參加新書發表會的來賓還可獲得精美紀念品，歡迎對澎湖南方四島國家公園有興趣的朋友踴躍參與！

(中時)