動手自己做　創客博覽會在學校萌芽

新竹市東園國小3日舉辦創客覽會，以創客遊樂園、教案黑客松、自造者產業論壇等3大主軸，讓孩子們一起動手做。（郭芝函攝）

新竹市力推新校園運動，強調「做中學」翻轉既有課程，3日東園國小舉辦創客覽會，以創客遊樂園、教案黑客松、自造者產業論壇等3大主軸，邀請孩子們「動手改變世界」，也期盼將此精神落實生活中，邀請全國大小朋友踴躍到新竹市，體驗創客微旅行。

知名部落客阿簡老師、美國翻轉教室年會開講的鍾昌宏等多名創客齊聚，在博覽會8小時翻轉創客教育，3日會中來自高雄、台中、花蓮、新北等13所學校，共同創作「創客遊樂園」，規畫13個闖關關卡，激盪腦力與想像，另關東國小學生熱愛籃球，自行設計「我要成為櫻木花道」機器人投籃遊戲，舊社國小則自製「3D名牌」打造獨一無二的名片。

闖關活動還有東園國小「尋找毛毛蟲」、建功高中「測光儀器」、育賢國中「十字追魂棍」、高峰國小「窯燒玻璃」及新竹國小「arduino積木」等，更邀請來自新北的「課桌椅仿生獸」及台中「媽祖繞境機器人」兩大超人氣機器人「站台」，活動連續2天舉辦，邀請大家把握機會，明天一起「動手改變世界」。

教育處指出，創客教育鼓勵學生動手做，培養孩子做中學，透過親手操翻轉課程，整個校園充滿創意活力的知識遊樂地，現場自造者論壇邀請多次獲歐洲國際建築獎的Bart van Bueren，帶來荷蘭的創新作法，帶領大家創造會游泳的「兩棲屋」，在氣候變遷下，如何運用「水」等綠色能源創造永續環境。

(中時)