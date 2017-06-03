連3場輸一分 巨人苦吞9連敗

讀賣巨人近期吞下9連敗，球隊陷入大低潮。(資料照 張國欽攝)

讀賣巨人今天繼續在兩聯盟交流戰，與歐力士交手，結果最終以4比5輸球，連6場比賽都以1分差輸掉比賽，苦吞9連敗，巨人在過去吞下9連敗後，從未在當年封王，雖然球隊目前還在央聯排名第4，但數據顯示已經無望。

巨人此役派出陣中左投小將田口麗斗先發，結果首局就遇亂流，單局被擊出5支安打，包含T岡田的3分炮，單局就失掉4分，第5局又被接連敲安再失1分，讓巨人前5局就陷入5分落後。

巨人打線直到第6局才甦醒，靠著村田修一生涯第350轟，一發滿貫炮追到僅剩１分差，不過最後幾個半局還是後繼無力，無法上演逆轉秀，最終以4比5吞敗，苦吞9連敗。

巨人自2011年後，相隔11年苦吞9連敗，球團歷史上，唯一一次在央聯墊底，是在1975年，當年吞下隊史最多的11連敗。

(中時電子報)