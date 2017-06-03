暖心警助 迷途男童老翁返家

暖警廖婷如抱著迷失男童，一邊安撫情緒，一邊沿路詢問「有沒有人認識弟弟？」（王文吉翻攝）

暖心女警廖婷如（左）抱迷失鄭童找媽，行經大甲區武營路口時巧遇鄭母。（王文吉翻攝）

迷途黃翁獲熱心暖警相助，除有熱食充饑，還順利找到家人。（王文吉翻攝）

石崗暖心男警（左）護送迷途黃翁返回潭子住處，家人頻向警方道謝。（王文吉翻攝）

台中大甲2歲鄭姓男童1日傍晚獨自溜出家門，忘了回家的路，蹲坐蔣公路旁，哭喊媽媽；大甲派出所警員廖婷如接獲報案前往處理，她先安撫男童情緒，並抱著男童沿接詢問，行經武營路口時，巧遇男童父母，順利幫助迷失兒童返家。

男童父親鄭男表示，他因開車載高燒女兒與妻子到醫院掛急診，臨時託胞弟照料兒子，猜測兒子可能趁胞弟上廁所時溜出家門，非常感謝熱心女警抱著兒子沿途尋找。

暖警無獨有偶，台中山城石岡分駐所值班警員莊凱麟日前傍晚發現有名老翁在分駐所前徘徊，莊員趨前詢問，老翁表示「從早上走到現在，不知要怎麼走回家。」莊員判斷應是失智老翁迷途。

莊員立即回報所長江明儒，並招呼老翁進入所內休息，但老翁體力透支，無法清楚回答年籍、住址，莊員端上湯麵熱食供食用；老翁體力恢復，只記起姓名發音，但不會書寫，住址、電話也一概不知。

莊員不死心，從電腦資料調閱「同音」、年約60歲的影像檔，比對100餘筆資料後，確認老翁為家住潭子的黃翁。員警訝異黃翁竟徒步從潭子走到石岡，決定開車送黃翁返家，家人見老翁出現在家門前時，頻向警方道謝。

(中時)