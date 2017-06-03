從基隆淹大水反思前瞻建設 他問蔡總統：您「想想」了嗎？
受到梅雨鋒面與西南氣流影響，北台灣昨（2）日開始下起強降雨，各地皆傳出災情，尤其基隆北海岸地區更出現嚴重淹水情形，有居民就表示，20多年來這次最嚴重。資深媒體人黃暐瀚就忍不住地說，看到基隆這次淹成這樣，大家還覺得眼前基隆最需要軌道嗎？他呼籲蔡總統「想想」地方需要什麼建設。
今黃暐瀚於《東網》專欄撰文，首先黃以此次基隆淹大水為例，稱地方究竟需要什麼建設，每個人答案可能都不一樣；但也正是如此，所以才需要更進一步的討論與研究，因此，他反問蔡總統，「您『想想』了嗎？」
黃暐瀚說，過去他一直強調，輕軌並非目前台灣各地的首要選擇；而他自己完全支持建設台灣，「但要編甚麼？該花多少？不能問，不必談，只能強行通過？這樣，真的好嗎？」
接著，黃暐瀚提到，近來總統府資政陳博志公開「唱反調」，認為前瞻計畫必須得緩一緩。不過事後政府的做法，黃暐瀚認為，壓根沒考慮陳博志的建議，『只想「繼續下鄉說服」、「降低反對壓力」。』此舉讓他不禁批評，這哪算最會溝通的政府，頂多只是「最有自信說服別人的政府」罷了。
最後，黃暐瀚表示，陳博志提出建言，已過了4天，「蔡總統您聽到了嗎？」認為有這樣願意說真話的資政，其實，總統該感到高興才對。
(中時電子報)
文章來源：東網
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