新北投捷運站砍殺警察 兇嫌賠償103萬
患有思覺失調症的詹姓男子，去年3月底，持牛排刀在新北投捷運站砍殺警察，造成捷運警察隊員警黃豐富背部、頭部多處受傷。法院判決8年6月定讞，民事賠償部分，黃求償109萬，但因其中6萬8000元的加班費，無法提出收入證明而遭駁回，士林地院判決，詹需賠償精神慰撫金100萬，醫藥費3萬多元，可上訴。
詹最後一次開庭，當庭說法院對他有利的事都沒有查，現在人在監獄，沒辦法還錢，也不打算賠償，更不同意支付利息，若是出獄也無法負擔。
法官提醒黃，他因體力無法負荷，不能請領加班費，屬於勞動力減損，但需要提出相關單據，但黃覺得太麻煩，而且詹當庭就嗆沒有收入，不願支付精神賠償費，黃也表示「算了」，直接讓法官判，不想再次開庭。
去年3月29日上午10時許，詹將牛排刀放在褲子口袋，沿途跟蹤黃豐富到新北投捷運站，假裝自己1000元遺失，詢問黃要到哪裡報案，藉以轉移黃注意力，在車廂內持刀攻擊黃的頭部、背部，連砍10刀，所幸一旁保全幫忙制服，才認黃免遭殺害。
事發後，黃接受治療，晚上無法一覺到天亮，造成他身心受創，休養半年仍需要復健，至今尚未恢復，過程中蒙受巨大痛苦，法院判決詹賠償100萬精神慰撫金，以及3萬多元的醫藥費，加起來共103萬多元。
(中時)
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