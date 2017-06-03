MLB》遊騎兵主場投8戰僅1勝 凱寇這次贏得精采

太空人王牌凱寇威風八面，總算在阿靈頓球場贏得第2勝。(美聯社)

太空人今年打出大驚奇，如今像8局落後6分逆轉這樣的難題，不再是他們難以實現的夢，就在3日他們作客遊騎兵主場阿靈頓球場一役，過往在這個球場8戰僅1勝的王牌凱寇(Dallas Keuchel)，也克服他的「阿靈頓恐懼症」繳6局無失分好投，率隊7比1擊敗遊騎兵，寫下傲人的開季9連勝佳績。

凱寇走到今年第6個球季，在阿靈頓球場就是投不好，生涯前5球季8場在那先發，僅有1勝4敗，自責分率6.46是他在出賽至少5場比賽的球場中最差，近3場先發僅0勝3敗，自責分率高達9.50，被打擊率也是嚇人的4成10。不過他這場比賽，完全拋下過往的一切，繳6局無失分、飆7K的好投，精采率隊奪勝。

「無論對戰紀錄是好是壞，我就是得繼續投球，把工作做好！」在阿靈頓球場精采拿下第2勝，凱寇一如往常的平淡看待這件事。事實上除凱寇自己，太空人在阿靈頓，也以25勝50敗占劣勢，凱寇認為，遊騎兵或許還感覺他們是過去兩年，遍尋不著贏球方法的那支球隊，「但2017年是新的開始，狀況都變得不一樣！」

凱寇此役威風八面，尤其拿手的二縫線速球，能持續控在低角度，讓遊騎兵打者吃足苦頭，即便6下一度攻占滿壘，卻無功而返。遊騎兵總教練班尼斯特(Jeff Banister)直言，凱寇能拿下9勝0敗，不是沒有原因，「他投出的球很棒，他能拿賽揚獎不是沒原因。他擁有強悍的身手，一旦有機會攻破他，就得努力把握契機。」

(中時電子報)