巡視中港溪橋下菜園 頭份種菜老翁失蹤

頭份市76歲傅姓老翁的腳踏車仍留在中港溪橋下沙洲前灘地，老翁卻失蹤。(江詩筑翻攝)

苗栗縣頭份市76歲傅姓老翁2日中午向家人表示要去巡視菜園，到傍晚仍未返家，家屬在中港溪橋下沙洲發現老翁的腳踏車，但不見人影，今天上午8時許向警方報案，竹南、頭份的消防人員沿著溪邊搜尋無果，也無法確定是否落水，目前尚在搜索。

(中時)