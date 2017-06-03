曾遭鐵頭功伺候 歐冠決賽他挺席丹？
2006年法國巨星席丹（Zinedine Zidane）用鐵頭功把義大利後衛馬特拉齊（Marco Materazzi）迎胸撞倒，堪稱世足決賽史上最火爆的一幕。如今席丹已是皇家馬德里的總教練，馬特拉齊明晨歐冠決賽竟然要替席丹加油？
這樣說或許武斷了一點，更精準的說，是要馬特拉齊替皇馬的對手尤文圖斯加油，他坦承自己做不太到。
「尤文比其他球隊更應該得到這座冠軍，但別要我替他們喝彩，」馬特拉齊受訪時表示，「不過尤文若真的奪冠，我會恭喜他們。因為他們真的很強，不論是俱樂部、球隊、粉絲都對歐冠渴望已久，也該是美夢成真的時候了。」
比起世足決賽的插曲，國內競爭的夙怨可能更大一些，馬特拉齊曾經效力國際米蘭10年之久，而國米vs.尤文被稱為「義大利德比」，也是死對頭之一。此外，國米在2010年成為首支囊括歐冠、國內聯賽、盃賽「三冠王」的義大利球隊，如今尤文也可能達成。
至於2006年世足決賽的驚天頭槌，據稱是馬特拉齊防守時一直用小動作拉席丹球衣，被席丹酸說：「如果你這麼想要我的球衣，賽後我可以給你。」結果馬特拉齊回說：「我比較想要你姊姊的。」讓怒不可遏的席丹使出了鐵頭功。
馬特拉齊的回嘴完全是球場上的垃圾話，他後來坦承自己根本不知道席丹真的有姊姊。只是就結果來看，席丹情緒失控被紅牌罰下，法國少了隊長與這位世界足球先生，也是最後PK落敗屈居亞軍的關鍵。
馬特拉齊雖然無法支持尤文，卻一定要挺2006年跟他一起舉起世足金盃的門將布馮（Gianluigi Buffon）。「如果尤文奪冠，今年的金球獎應該頒給他，不然就是作弊。我希望他贏得歐冠決賽並獲頒金球獎，他早就該拿了。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。