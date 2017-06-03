曾遭鐵頭功伺候 歐冠決賽他挺席丹？

席丹在接受電視訪問時，談到他在世足決賽發狂頂撞馬特拉齊的秘辛。（美聯社資料照）

2006年法國巨星席丹（Zinedine Zidane）用鐵頭功把義大利後衛馬特拉齊（Marco Materazzi）迎胸撞倒，堪稱世足決賽史上最火爆的一幕。如今席丹已是皇家馬德里的總教練，馬特拉齊明晨歐冠決賽竟然要替席丹加油？

這樣說或許武斷了一點，更精準的說，是要馬特拉齊替皇馬的對手尤文圖斯加油，他坦承自己做不太到。

「尤文比其他球隊更應該得到這座冠軍，但別要我替他們喝彩，」馬特拉齊受訪時表示，「不過尤文若真的奪冠，我會恭喜他們。因為他們真的很強，不論是俱樂部、球隊、粉絲都對歐冠渴望已久，也該是美夢成真的時候了。」

比起世足決賽的插曲，國內競爭的夙怨可能更大一些，馬特拉齊曾經效力國際米蘭10年之久，而國米vs.尤文被稱為「義大利德比」，也是死對頭之一。此外，國米在2010年成為首支囊括歐冠、國內聯賽、盃賽「三冠王」的義大利球隊，如今尤文也可能達成。

法國隊長席丹（左）2006世足決賽用鐵頭功把義大利後衛馬特拉齊（下）撞倒在地，遭紅牌罰下。（美聯社資料照）

至於2006年世足決賽的驚天頭槌，據稱是馬特拉齊防守時一直用小動作拉席丹球衣，被席丹酸說：「如果你這麼想要我的球衣，賽後我可以給你。」結果馬特拉齊回說：「我比較想要你姊姊的。」讓怒不可遏的席丹使出了鐵頭功。

馬特拉齊的回嘴完全是球場上的垃圾話，他後來坦承自己根本不知道席丹真的有姊姊。只是就結果來看，席丹情緒失控被紅牌罰下，法國少了隊長與這位世界足球先生，也是最後PK落敗屈居亞軍的關鍵。

馬特拉齊雖然無法支持尤文，卻一定要挺2006年跟他一起舉起世足金盃的門將布馮（Gianluigi Buffon）。「如果尤文奪冠，今年的金球獎應該頒給他，不然就是作弊。我希望他贏得歐冠決賽並獲頒金球獎，他早就該拿了。」

(中時電子報)