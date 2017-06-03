暴雨成災 柯P自評救災80分

台北市長柯文哲今到市議會接受市政總質詢，國民黨議員陳炳甫詢問，這次暴雨造成台北市多處淹水嚴重，針對第一時間的應變以及災後整理、復舊，柯給市府團隊打幾分？柯文哲說，他認為有80分。

不過，陳炳甫質疑，極端氣候已成常態，柯文哲最愛SOP，是否真的在暴雨前就先做好準備？而不是積淹水之後，才把所有責任都歸咎於雨量超過排水量。另外，接下來還有菜價上漲等問題，市府是否也做好準備了？

對此，柯文哲坦言，事後分析、改正很容易，事前預測比較難；產發局長林崇傑則補充說明，截至20日，陸續會有胡蘿蔔、包心白菜、青花菜等合計150公噸蔬菜進口，原本存有的根莖類180公噸也會適時挹注到市場。

(中時)