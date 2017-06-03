美國防部長支持對台軍售 府方感謝

美國防長馬提斯今指出，繼續支持台灣的民主政府，提供所需要的軍事裝備。總統府發言人林鶴明表示，感謝美國國防部長馬提斯對臺灣關係法的支持，也樂見台美雙邊持續深化各領域的合作與交流。

馬提斯今在新加坡在「香格里拉對話」首場以「美國及亞太安全」的全體會議中，除清楚闡釋美國的亞太區域政策，也提到了台灣。

馬提斯說，華府依然忠於亞太盟友。他說，延續亞太政策是川普政府目標，大體堅守歐巴馬前政府強調跟盟國拓展外交和合作的作法。

不過馬提斯也強調，「一個中國政策」仍然不變。

(中時)