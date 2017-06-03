全球海拔最高馬拉松 台灣女兒挑戰成功
挑戰喜馬拉雅馬拉松的台灣女生陸承蔚下午回國，歷經艱困的移地訓練，並克服高山症及肺炎的身體病痛，在賽事中一舉奪下全馬女子總排名第23名，國外選手亞洲女子第一名的佳績。
喜馬拉雅馬拉松堪稱是全球海拔最高的馬拉松路跑，比賽起點位於海拔5364公尺的基地營，終點在海拔3446公尺的南崎巴札，沿途地形崎嶇危機四伏，每年吸引許多路跑好手前來朝聖。
未曾參加過如此艱難賽事的陸承蔚在5月中抵達尼泊爾後，隨即展開一連串的移地訓練，由於缺乏高山經驗，陸承蔚必須設法適應稀薄的空氣及低溫，訓練過程中還飽受高山症困擾，即使是起跑當日，陸承蔚也沒有把握能順利完賽，所幸靠著強大意志力咬牙苦撐，終於以9小時35分跑完42公里的賽程。
當陸承蔚走出入境大廳時，年幼的兒子立即衝上前迎接，陸承蔚也顧不得自己已經3周沒洗澡，把兒子緊緊擁入懷中，母子情深溢於言表，當記者詢問是否準備下一個挑戰時，陸承蔚笑說，現在只想回家好好洗澡！
(中時)
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