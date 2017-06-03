峨眉富興國小百年校慶 暖身活動展開
新竹縣峨眉鄉富興國小明年將邁向100周年，校方3日起為百周年校慶開始暖身，為了凝聚地方向心力，屆時將邀請校友「回娘家」，昨天除了展開各項宣傳外，也特別舉辦包粽體驗活動，將校友、學童等大小朋友的心，紮紮實實地綁在一起。
富興國小百周年校慶暖身活動昨天上午10點展開，但全校41位小朋友一早8點就先開始準備粽子材料，待校友與地方人士到場後，一同享受包粽樂。
校長范熾強表示，1918年峨眉學校「富興公教場」獲設立認可，並於同年5月1日開校，1938年富興公教場升格成立富興公學校，1941年正式改稱富興國民學校，明年將過100歲生日。
而峨眉國小也將在明年過120歲生日，兩校已達成共識，將會相互學習、觀摹，同時共同舉辦聯合校慶，讓明年的校慶成為地方盛事，要給地方人士、校友一輩子難忘的記憶。
校慶活動將在明年5月舉辦，並由畢業校友、副縣長楊文科擔任籌備會主任委員，楊文科昨天回母校參加校慶起跑活動時則強調，他和縣長邱鏡淳都是富興國小畢業的校友，回校參加校慶或同學會，就像是回到過去，更何況這是100歲的大事，能恭逢其盛何等光榮。
富興國小雖然全校僅41人，今年畢業生也僅有9人，準備入學新生更只有7人，但校方不斷發展小校特色，希望吸引更多小朋友前來就讀，面對明年的校慶，校方將安排直排輪隊，踩著直排輪到大街小巷進行宣傳。
(中時)
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