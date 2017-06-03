高雄3校國小畢業生 騎獨輪車遊眷村
左營區明德國小、大寮區翁園國小、楠梓區右昌國小65位應屆畢業生，3日實現共騎獨輪車遊眷村夢想，完成3.5公里的左營區眷村巡禮。
活動由明德國小學生介紹獨輪車，經過景點的歷史沿革與現今樣貌，揭開序幕後，在合群新村與伙伴學校右昌國小、翁園國小，共同進行三場花式獨輪車公益表演，不少眷村爺爺奶奶們就近前往看表演，分享學生們陽光與青春成長的喜悅。
學生們以兩列縱隊通過軍區四海一家前雨豆樹隧道，一路騎過包括四海一家、海軍運動場、雨豆樹隧道、建業新村、合群新村及被稱為「將軍村」的明德新村等海軍眷村知名景點。
這趟獨輪車之旅對緊鄰眷村的明德國小學生別具深義，體驗自己生活12年的社區，並了解每個景點過去的歷史，作為童年生活的句點，是一輩子都難忘的畢業活動。
明德國小校長陳綵凰說，全市有多所國中小以不同模式，將獨輪車納入學生學習。明德國小是一所位於海軍左營基地眷村聚落的學校，將獨輪車納入體育課程實施已經有4年，學生從一年級入學後，每周有一節體育課進行獨輪車學習。
學校每年規畫3.5公里結合社區巡禮的騎乘路線，讓學生近距離體驗所在社區眷村的美好。今年更擴大辦理，結合生命教育邀請來自大寮區翁園國小、楠梓區右昌國小學生，一起完成這個夢想。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。