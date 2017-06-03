高雄3校國小畢業生 騎獨輪車遊眷村

孩子們秀出獨輪車技巧，並隨即展開眷村之行。（教育局提供）

學生騎著獨輪車遊眷村。（教育局提供）

左營區明德國小、大寮區翁園國小、楠梓區右昌國小65位應屆畢業生，3日實現共騎獨輪車遊眷村夢想，完成3.5公里的左營區眷村巡禮。

活動由明德國小學生介紹獨輪車，經過景點的歷史沿革與現今樣貌，揭開序幕後，在合群新村與伙伴學校右昌國小、翁園國小，共同進行三場花式獨輪車公益表演，不少眷村爺爺奶奶們就近前往看表演，分享學生們陽光與青春成長的喜悅。

學生們以兩列縱隊通過軍區四海一家前雨豆樹隧道，一路騎過包括四海一家、海軍運動場、雨豆樹隧道、建業新村、合群新村及被稱為「將軍村」的明德新村等海軍眷村知名景點。

這趟獨輪車之旅對緊鄰眷村的明德國小學生別具深義，體驗自己生活12年的社區，並了解每個景點過去的歷史，作為童年生活的句點，是一輩子都難忘的畢業活動。

明德國小校長陳綵凰說，全市有多所國中小以不同模式，將獨輪車納入學生學習。明德國小是一所位於海軍左營基地眷村聚落的學校，將獨輪車納入體育課程實施已經有4年，學生從一年級入學後，每周有一節體育課進行獨輪車學習。

學校每年規畫3.5公里結合社區巡禮的騎乘路線，讓學生近距離體驗所在社區眷村的美好。今年更擴大辦理，結合生命教育邀請來自大寮區翁園國小、楠梓區右昌國小學生，一起完成這個夢想。

(中時)