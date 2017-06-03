費德勒想拚到40歲 但必須捨棄...
8月屆滿36歲的「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，近日獲ESPN選為全球最知名運動員第4，僅次葡萄牙足球明星C羅(Cristiano Ronaldo)、騎士詹姆斯(LeBron James)以及梅西(Lionel Messi)，他接受EPSN專訪時透露拚戰到不惑之年的念頭。
「或許我會打到40歲，只是可能不打巡迴賽。」費德勒去年背傷提前結束賽季，但今年東山再起，澳網封王笑納第18座單打冠軍，締造男網史上新猷後，印地安泉賽、邁阿密網賽又睽違11年完成「陽光雙冠」成就。
為延續職網生涯，費德勒紅土賽季休兵，讓法網少了點看頭，不過接下來的溫網、美網以及年終賽，費德勒確定不缺席，有沒有機會重返世界第1，「費爸」認為是個挑戰，「如果能找到平衡點，我想會很刺激。」
現階段網球對費德勒而言，追求冠軍金盃已非最終目的，而是保持新鮮感，隨心所欲參加比賽，無論是比賽、訓練、或者旅行，投入並享受其中。
費德勒說，「我可以只打我想打的比賽，並樂在其中，一如我訓練、旅行時一樣分秒投入。我希望不是匆匆忙忙，而是能夠緩下腳步真正享受一切。」結束紅土休季，費德勒預計6月12日登場的德國斯圖加特男網展開草地賽季，備戰7月溫網。
(中時電子報)
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