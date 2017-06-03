隋棠女兒收涎噴萌味 首張全家福照曝光

妹妹Lucy滿4個月收涎，哥哥Max也得到訂製的樂器餅乾項鍊。(取材自隋棠臉書)

隋棠夫妻倆不約而同瞇瞇眼，被說連做表情都超有默契。(翻攝自隋棠臉書)

女星隋棠2015年與Tony結婚，婚後2年湊足一對「好」字，今年2月出生的女兒Lucy，昨滿4個月，夫妻倆按傳統給寶貝舉行了收涎儀式，也因為儀式的關係，一家4口拍下了首張全家福照，洋溢著滿滿幸福感。

隋棠爸媽也同歡，三代同堂畫面溫馨。(翻攝自隋棠臉書)

隋棠昨晚po照，透露Lucy滿4個月，做了個小小的收涎儀式，將女兒一頭炸毛收成三束沖天炮，脖子上掛著一大串動物形狀糖霜餅乾，另外，還怕哥哥Max以後看照片，會覺得「怎麼妹妹有而我沒有」，因此也幫他做了一串樂器造型餅乾項鍊戴著，兩小孩白淨可愛，萌到破表。

趁著這個機會，隋棠拍下一家4口首張全家福照，甚至她的爸媽也到場含飴弄孫，也留下了三代同堂的美好畫面，妹妹Lucy被說超像爺爺，可愛到不行，哥哥Max則被讚越大越帥，讓人忍不住喜歡，一家4口高顏值，讓粉絲大讚「「唯美的畫面」、「幸福，有愛的一家人」，其中，有張隋棠與老公都瞇瞇眼的照片，讓女神忍不住自嘲：「太累，我們先睡一下」，網友則笑說夫妻倆太有默契，連表情都剛好一樣。

(中時電子報)