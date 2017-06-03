豪雨來襲 竹縣山區道路多處落石

新竹縣五峰鄉122縣道49公里邊坡落石持續崩落，縣府與鄉公所3日決定暫時封路。（陳育賢翻攝）

因豪雨不斷，新竹縣五峰鄉122縣道49公里邊坡落石持續崩落，為保障用路人安全，縣府與鄉公所3日決定暫時封路，並請用路人改以竹67線替代通行。另，五峰鄉羅平道路5.5公里處有落石，昨天也暫時封閉；竹37線13.7公里靠近北埔冷泉附近有落石坍方；竹東鎮陸豐里則有積水無法通行。

(中時)