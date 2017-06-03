博彩收益回溫 每位澳門永久居民可領3.3萬紅包

澳門最著名的地標之一：大三巴遺址。（達志影像/Shutterstock）

據香港信報報導，受惠於近期博彩業收益大幅回溫，澳門特區政府宣布，7月份將再次啟動現金分享計畫，向特區居民發放回饋金：永久居民能獲得9,000澳門幣（約33,767台幣）、非永久居民將能得到5,400澳門幣（約20,260台幣），估計將有70多萬人受惠，總預算支出為60.8億澳門幣（約228億台幣）。妥善利用博彩業產生的盈餘，澳門政府已連續十年發放回饋金，這表示，每位澳門永久居民總共收到7.2萬澳門幣（約27萬台幣）的紅包，讓鄰近的香港好生羨慕。

原先受到大陸全面禁奢影響，造成收入大不如前的澳門博彩業，近期再傳佳績。根據澳門博彩局公布的最新數據顯示，5月份整體收入達227.42億澳門幣（約853.3億台幣），是2014年2月以來增幅最多，連續4個月收入超過200億澳門幣（約750.4億台幣），外界更預期，7月份上漲幅度有望達到2成，讓澳門博彩業再現榮景。此外，甫結束的端午假期共有40.4萬人次訪問入境澳門，比去年同期增加約9%的比例。

除了每年「空降」的大紅包外，更讓香港媒體與居民眼紅的福利還包含：從2007年開始實施的15年免費教育和多種教育津貼、生育和結婚津貼、年度養老與敬老金、長者的醫療福利券等。但有一點和香港相同，同樣地狹人綢的澳門，近年來也是房價飆漲不斷，不少澳門居民感嘆，雖有「紅包」卻仍於事無補，還希望特區政府能祭出更有感的房市政策。

(中時電子報)