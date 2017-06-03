國際運輸論壇台灣首度受邀 高市行銷生態交通盛典

國際運輸論壇2017年高峰會，台灣過去從未有城市參加，高市府首度受邀，交通局長陳勁甫分享城市交通治理，行銷10月高雄登場的生態交通全球盛典。(交通局提供)

交通局表示，高雄藉由受邀參加論壇周邊會議，不僅成功宣傳2017年生態交通全球盛典在高雄，也讓國際看見台灣在減緩溫室效應成果與決心，共同為減緩氣候變遷努力。 (交通局提供)

高市府為打破台灣在國際上困境，積極參與各項國際會議、拚城市外交！國際運輸論壇2017年高峰會（International Transport Forum- 2017 Summit），是世界交通運輸部門高峰會議，台灣過去從未有城市參加，高市府首度受邀，分享城市交通治理，並邀請與會代表今年10月到高雄參加生態交通全球盛典。

連續舉辦11屆的國際運輸論壇高峰會，在德國萊比錫當地時間5月31日展開，一連3天，高市交通局指出，最初是歐洲交通部長會議，現已發展為57個國家參與的論壇，該論壇是經濟合作發展組織（OECD）旗下的政府合作組織，是最具國際影響力的交通高峰會。

交通局說，各國交通部長每年共同參與高峰會議，探討交通運輸領域重要發展課題，今年則聚焦政府與人民共同治理及無人駕駛發展；交通局長陳勁甫首先參加由德國交通部發起的「都市交通變革倡議 (Transformative Urban Mobility Initiative)」工作坊，以高雄推動公車民營化的經驗進行分享。

陳勁甫第3天在高峰會周邊會議發表演說，闡述交通治理課題、推動生態交通的意義；並進一指出，城市積極參與國際組織會議極為重要，有利城市治理政策與國際相關環境治理公約接軌，高雄近年積極推動「生態交通(EcoMobility)」相關政策，就是希望透過減少移動污染源、減少碳排放進而紓緩地球溫室效應威脅。

交通局表示，高雄藉由受邀參加論壇周邊會議，不僅成功宣傳2017年生態交通全球盛典在高雄，也與各國代表、國際組織面對面交流，期許能讓高雄盛典更加豐富、多元，也讓國際看見台灣在減緩溫室效應成果與決心，共同為減緩氣候變遷努力。

(中時)