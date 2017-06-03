國際運輸論壇台灣首度受邀 高市行銷生態交通盛典
高市府為打破台灣在國際上困境，積極參與各項國際會議、拚城市外交！國際運輸論壇2017年高峰會（International Transport Forum- 2017 Summit），是世界交通運輸部門高峰會議，台灣過去從未有城市參加，高市府首度受邀，分享城市交通治理，並邀請與會代表今年10月到高雄參加生態交通全球盛典。
連續舉辦11屆的國際運輸論壇高峰會，在德國萊比錫當地時間5月31日展開，一連3天，高市交通局指出，最初是歐洲交通部長會議，現已發展為57個國家參與的論壇，該論壇是經濟合作發展組織（OECD）旗下的政府合作組織，是最具國際影響力的交通高峰會。
交通局說，各國交通部長每年共同參與高峰會議，探討交通運輸領域重要發展課題，今年則聚焦政府與人民共同治理及無人駕駛發展；交通局長陳勁甫首先參加由德國交通部發起的「都市交通變革倡議 (Transformative Urban Mobility Initiative)」工作坊，以高雄推動公車民營化的經驗進行分享。
陳勁甫第3天在高峰會周邊會議發表演說，闡述交通治理課題、推動生態交通的意義；並進一指出，城市積極參與國際組織會議極為重要，有利城市治理政策與國際相關環境治理公約接軌，高雄近年積極推動「生態交通(EcoMobility)」相關政策，就是希望透過減少移動污染源、減少碳排放進而紓緩地球溫室效應威脅。
交通局表示，高雄藉由受邀參加論壇周邊會議，不僅成功宣傳2017年生態交通全球盛典在高雄，也與各國代表、國際組織面對面交流，期許能讓高雄盛典更加豐富、多元，也讓國際看見台灣在減緩溫室效應成果與決心，共同為減緩氣候變遷努力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。