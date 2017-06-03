「腥三寶」徐至琦霸氣宣布：結婚不在人生目標裡
徐至琦、林韋伶與劉伊心當年因作風大膽，被封為「演藝圈腥三寶」，隨著林韋伶、劉伊心嫁作人妻，外型美豔、目前仍單身的徐至琦的婚事更引人關注，然而昨(2日)她對此在臉書霸氣宣布：「結婚從來不在我的人生目標裡，除非哪天我想生育孩子。」
淡出演藝圈後，擁有F奶魔鬼身材的徐至琦近年來改當商人，不只是兩家公司的董事，也會抽空投身慈善事業，成為商場女強人，近日有媒體報導她分享的理財資訊，文中提到她單身，讓徐至琦的家人、朋友、粉絲紛紛跳出催婚，她則索性宣布結婚並非她的人生目標。
徐至琦說，她的志願與喜好從來不因別人而定，無論是當藝人或是現在成為商人都是，她不心急緣分何時來，且不喜歡失去自由，「更無法忍受因爲有伴侶而事事要跟人報備商量」，最後透露現在正忙著台灣大陸兩邊跑、自我充實，繼續當快樂的未婚女人，粉絲也贊同她的決定，說：「自己生活快樂就好一切隨緣」、「回的漂亮，我也未婚」。
(中時電子報)
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