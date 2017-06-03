才不只有草原!制高點看蒙古的通都大邑
無際的綠色草原、成群的馬牛羊、一個個如珍珠般散落的帳房，提到蒙古，不脫這幾種印象，當然，這也是藍天之國最具魅力之處，純淨無瑕的世外桃源吸引著無數遊人們一親芳澤，爭相享受以星空穹蒼為帳、大地為床的感動。不過除了絕美大自然外，蒙古的通都大邑之景同樣有看頭。
首都烏蘭巴托，蒙古語紅色英雄，這是一座擁有濃郁草原風貌的現代城市，一片綠色高原中，城市房舍整齊又密集的排列在一起，白天是一片祥和，夜晚的五光十色又讓人驚艷，城市的繁華讓人忘了自己置身於蒙古高原上。
想從制高點俯瞰整個烏蘭巴托?一點也不難，在烏蘭巴托南部的一座山上，有這麼一個翟山抗日紀念碑，這裡正是藍天之國首都的絕佳位置，整座城市盡收眼底，這座紀念碑紀念著數場戰役的無名英雄，環形牆上貼著瓷磚彩，生動的展現了蒙古的各重大歷史時刻。
在烏蘭巴托的南郊，漢藏式殿宇建築博格達汗宮博物館在圖拉河畔佇立著，風景優雅如畫。這裡是清代外蒙古最高宗教領袖八世哲布尊丹巴· 博克多格根居住和進行政教活動的場所，之後建城博物館，蒙古王公貴族華麗的服飾及生活用品以及鄰國各國國王貴族送給活佛的珍貴禮品等，在這裡靜靜陳列著，等著來訪的旅人來此，展現它們依舊留存的輝煌姿態。
(中時電子報)
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