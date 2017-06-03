陸軍救災復原 蔡英文慰問六軍團指揮部

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豪雨造成災情，陸軍投入災後復原工作。（軍方提供）

陸軍投入災後復原工作。（軍方提供）

豪雨造成各地災情，陸軍六軍團近日動員第三作戰區多個單位，投入5百餘兵力，到新北市三芝、石門、金山以及基隆安樂進行災後復原工作。總統蔡英文3日下午赴六軍團指揮部，了解軍方支援救災工作與慰問，並肯定軍方救災工作的表現，停留20分鐘離去，過程未對外公開。

(中時)