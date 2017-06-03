達德工商研發蝶豆花飲品 掀起風潮

達德商工今天舉辦送舊感恩園遊會，學生動手做，引導學生從課堂延伸到戶外創業學習。（吳敏菁攝）

餐飲科一年戊班結合班級自行栽種天然花青素飲品「蝶豆花」創作，掀起驚豔。（吳敏菁攝）

餐飲科一年戊班結合班級自行栽種天然花青素飲品「蝶豆花」創作，掀起驚豔。（吳敏菁攝）

餐飲科一年戊班結合班級自行栽種天然花青素飲品「蝶豆花」創作，一口氣就賣出400杯。（吳敏菁攝）

達德商工今天舉辦送舊感恩園遊會，學生動手做，吸睛一攤「戊超所植，飲料Bar」為餐飲科一年戊班結合班級自行栽種天然花青素飲品「蝶豆花」創作，掀起驚豔，「哇！天然的尚青，太美了、真好喝」一口氣賣出400杯，掀起人人來一杯風潮。

達德工商從園遊會秀創意，學生共同討論擺攤類別、掌握材料、模擬操作、預購及優惠行銷、成本控制、預估利潤等，無一不是職場體驗。並觀察時尚領航產品，成功地達到自行創業的精神。

一年戊班餐飲科結合「飲料調製」課程，在教室走廊自種了許多芳香植物，園遊會上賣的每杯飲料都用到班級栽種的香草當調味與裝飾。

同學曹維珊說，經過這次園遊會，模擬店面空間與營運動線，以後開店時就知道如何運作。顧欣晏說，飲調課運用二林火龍果、社頭芭樂、名間鳳梨、二水白柚、洛神花等在地蔬果自製成天然酵素，讓大家能吃到新鮮果粒與自己種植有機香草，好評如潮，超棒體驗！

每個班級背後都有位全心付出老師，一戊導師張煜昇曾拿下教育部創新教學金質獎，從課堂延伸到校外，培養學生帶得走的創業能力。

校長許維純校長逛了全校88場攤位，關切各班「生意」，感動這場結合創新教學，學以致用及職場體驗學習的園遊會，真的非常、非常棒，展現學生學習創業的真功夫。

(中時)