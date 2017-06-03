氣象局發布豪雨特報！鋒面北抬 雙北雨勢增大

中央氣象局表示，由於鋒面北抬，已針對雙北市發布豪雨特報。受到西南氣流及滯留鋒面影響，今日南投山區、雲林山區、嘉義山區、高雄山區及屏東山區有局部大豪雨或超大豪雨發生的機率，雲林平地、嘉義平地、大台北山區、桃園山區、新竹山區、苗栗山區、台中山區及花蓮以南山區，易有局部豪雨或大豪雨。

其他各地及澎湖、金門亦有局部大雨或豪雨，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局指出，發布超大豪雨地區包括南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣；大豪雨地區則有台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義市、花蓮縣、台東縣。

(中時)